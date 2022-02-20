На Марш єднання вийшли кілька тисяч одеситів. Усі вони пройшли містом під синьо-жовтими прапорами, вигукуючи патріотичні гасла.
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Як пройшов марш
Почався марш доволі незвично. Ті, хто зібрався на Соборній площі, вирішили потоптатися на прапорі "Партії регіонів".
Марш єднання в Одесі: дивіться відео
Пізніше учасники сформували колону і пройшлися містом.
Марш єднання в Одесі: дивіться відео
Марш єднання в Одесі: фото Нацкорпусу
В Одесі вшанували Небесну Сотню
Крім того, в Одесі також пройшли заходи з ушанування пам'яті загиблих під час розстрілів на Майдані 18 – 20 лютого 2014 року. У траурних заходах взяли участь представники місцевої влади та військовослужбовці.
Вшанування Героїв Небесної Сотні в Одесі / Фото "Думкая"