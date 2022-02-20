Как подчеркнул глава МИД Украины, сейчас недостаточно словами выразить свою поддержку нашему государству.

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Однако при нынешних обстоятельствах нужно действовать. Среди действий, которые предлагает Украина, есть:

дипломатия,

новые поставки военной помощи и всего, что необходимо для укрепления обороны нашей страны;

применение санкций.

Есть все основания для применения, по крайней мере, части санкций, подготовленных для России сейчас. Это наша принципиальная позиция,

– подчеркнул Кулеба.

Он также рассказал, что почти треть стран ЕС официально поддержала европейскую перспективу Украины.

"Коллеги, пора предоставить Украине европейскую перспективу. Четко определить и сказать, что Украина будет членом ЕС. И это нужно делать именно сейчас, ведь это станет четким сигналом для России", – подчеркнул глава украинского МИД.

По его словам, это покажет, что, чтобы не делала Россия, Украина является европейским государством во всех смыслах. К тому же это был бы сигнал для украинского народа.

Украина должна стать членом ЕС и НАТО

Президент Владимир Зеленский 19 февраля принял участие в Мюнхенской конференции безопасности. Во время выступления он заявил, что Украине нужны открытые ответы относительно членства НАТО и ЕС. Он считает, что если члены Североатлантического союза не хотят видеть нас, пусть скажут об этом честно. "Открытая дверь – это хорошо, но нам нужны открытые ответы, а не годами закрытые вопросы", – добавил он.

Выступление Зеленского на Мюнхенской конференции безопасности: смотрите видео