Деталями разговора Зеленский поделился в соцсети. Он подчеркнул, что рассказал Макрону о новых провокационных обстрелах.
Заметьте Сейчас не время для колебаний, – Кулеба призвал ЕС предоставить Украине перспективу членства
Выступаем за активизацию мирного процесса. Поддерживаем безотлагательный созыв ТКГ и немедленное введение режима тишины,
– подытожил Зеленский.
Это – второй телефонный разговор Макрона и Зеленского за последние 24 часа. Президенты 19 февраля обсудили "обострение на фронте".
Украинский лидер проинформировал Макрона о гибели украинских героев на Донбассе. Также Зеленский рассказал об обстреле украинских политиков и международных журналистов.
Макрон разговаривал с Путиным
Президент Франции 20 февраля позвонил главе Кремля Владимиру Путину. Разговор длился более 1,5 часов. Впоследствии в Париже его назвали "последним возможным и необходимым усилием во избежание большой войны в Украине".
Выступление президента Украины на Мюнхенской конференции по безопасности: смотрите видео
Пост Зеленского:
В продолжение вчерашнего разговора проинформировал
@EmmanuelMacron
о текущей ситуации безопасности и новых провокационных обстрелах. Выступаем за активизацию мирного процесса. Поддерживаем безотлагательный созыв ТКГ и немедленное введение режима тишины.