Почему ТКГ не соберется

В России цинично говорят, что предпосылок к встрече нет. Мол, Киев сначала должен говорить с боевиками.

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Трехсторонняя контактная группа относительно Донбасса раньше марта не соберется. Предпосылок к этому нет – Киев к диалогу с Донецком и Луганском не готов,

– говорится в сообщении.

Отметим, что Киев не будет проводить официальные переговоры с кремлевскими марионетками, поскольку не признает их оккупацию территорий Украины.

Кроме того, в России говорят, что и встречи политических советников "нормандской четверки" тоже не будет раньше марта.

"Встреча политсоветников возможна по итогам контактной группы после того, как она отработает и будет что обсуждать", – отметило российское издание.

Россия игнорирует заседание ТКГ

Ситуация на Донбассе накалилась 17 февраля. С этого дня российские наемники интенсивно обстреливают жилые районы и инфраструктуру населенных пунктов. Поэтому украинская делегация в ТКГ требовала провести заседание. Его назначили на 18.00 18 февраля. Однако российская сторона проигнорировала договоренности, и заседание не состоялось.

После этого ТКГ созвали на 19 февраля. Однако Россия и в этот раз не присоединилась к встрече. Украина назвала такие действия государства-агрессора "сознательным намерением нагнетать ситуацию".

О заседании касательно Донбасса договаривался Макрон

20 февраля президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. По его итогам, в Париже заявили, что сторонам удалось договориться о созыве рабочей группы ТКГ. Заседание должно было состояться 20 февраля, однако его так и не было.

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