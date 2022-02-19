Украинская делегация в ТКГ сообщила, что Россия вновь не приняла участие во внеочередном заседании. Его на 11:00 19 февраля созвали по инициативе координатора ОБСЕ в группе с целью срочного обсуждения ситуации безопасности.

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Россия вновь проигнорировала заседание ТКГ

В украинской делегации отметили, что такая позиция Москвы вызывает недоумение. Ведь политические советники лидеров стран нормандского формата в совместном заявлении 26 января поддержали безусловное соблюдение режима прекращения огня, несмотря на разногласия по другим вопросам имплементации минских договоренностей.

Считаем, что неучастие России свидетельствует о ее сознательном намерении продолжать нагнетание ситуации,

– подчеркнули в делегации Украины.

Там добавили, что блокирование работы ТКГ государством-агрессором ставит под сомнение искренность заявлений руководства России о приверженности выполнению минских договоренностей и отсутствие агрессивных намерений в отношении Украины.

Кроме того, "деградация безопасности вдоль всей линии разграничения и провокационные заявления и действия на неподконтрольных территориях вызывают существенную обеспокоенность".

Украинская сторона также обратила внимание, что все это происходит во время Мюнхенской конференции, когда внимание всего мирового сообщества сконцентрировано на вопросах безопасности в Восточной Европе.

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