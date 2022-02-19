Об этом в эфире 24 канала сказал представитель Донецкой области в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш. Он отметил, что имеет также информацию из собственных источников о так называемой эвакуации.

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Гармаш об "эвакуации" в ОРДЛО

По словам Гармаша, в Донецке не происходит ничего особенного. Например, дети утром пошли в школу.

У меня такое впечатление, что Россия взяла за пример действия американцев и создает виртуальную угрозу. Пытается сделать вид сценария апокалипсиса в Донецке,

– подчеркнул он.

Как пояснил Гармаш, утром 18 февраля в Донецке действительно были слышны взрывы, однако местные к ним уже привыкли. Во второй половине дня – ситуация там улучшилась.

Сергей Гармаш прокомментировал "эвакуацию" в ОРДЛО: смотрите видео

"Эвакуация" в ОРДЛО: коротко