Путин озвучивал пропагандистский бред об "украинской третьей карательной операции на Донбассе". Это при том, что гражданскую инфраструктуру обстреливают именно российские наемники.

Кстати Совещание Совбеза у Путина, предположительно, транслируют в записи с 5-часовым опозданием

Путин говорил об "угрозе" принятия Украины в НАТО

Также кремлевский политик в своей речи говорил об "угрозе" принятия Украины в НАТО, потому что, мол, тогда Киев может "отвоевывать" оккупированный Крым.

По словам Путина, президент США Джо Байден сказал ему, якобы Украину не намерены принимать в НАТО "завтра". Глава Кремля говорит о возможном моратории по этому вопросу. Хотя министр иностранных дел Сергей Лавров потом признал: в отношении политики "открытых дверей НАТО" Запад незыблем.

Также Путин утверждал, что президент Франции Эммануэль Макрон говорил ему, мол, в американской позиции по Украине есть изменения, но не сказал какие именно.

Украину обвинял в невыполнении "Минска"

По словам Путина, Россия конфронтации не хочет. Она якобы заботится о собственной безопасности. Кроме того, кремлевский политик заявил, что Украина не хочет выполнять минские соглашения. Хотя следует отметить, что именно Россия собирается "легитимизировать" боевиков, что является прямым нарушением договоренностей.

Также Путин как всегда цинично назвал Революцию Достоинства "госпереворотом". Он сказал, что Россия "делала все для мира". Напомним, что именно Россия в 2014 году оккупировала Крым и развязала войну на Донбассе.

У Путина заговорили о "присоединении Донбасса"

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак во время своего выступления спросил, хочет ли Путин узнать его мнение относительно "присоединения Донбасса".

Владимир Владимирович, это здесь или потом? Я хотел просто ответить на вопрос относительно – присоединять или не присоединять Донбасс?

– сказал Козак.

Путин несколько "замялся", услышав такой вопрос. Он остановил Козака, отметив, что стоит ограничиться лишь выступлением.

Кремль хочет "признать" боевиков: что известно

15 февраля Госдума России обратилась с предложением к Владимиру Путину с просьбой легализовать боевиков на Донбассе.

В украинском Министерстве иностранных дел отметили, что такое решение государства-агрессора не будет иметь правовых последствий.

Международное сообщество осудило инициативу Думы и призвало Путина не признавать фейковые образования на оккупированных территориях.

Сам Путин собрал заседание Совбеза, после которого заявил, что решение одобрит сегодня.

Кстати – Путин принял решение об очень серьезной эскалации, – Пионктовский: