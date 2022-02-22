Обращение Зеленский записал после заседания Совета национальной безопасности и обороны.

Важно Зеленский провел срочные консультации с Шольцом и Макроном

Зеленский успокоил украинцев

"У нас и нашего государства нет времени на долгие лекции по истории. Поэтому я не буду говорить о прошлом. Скажу о реалиях и будущем. За мной – Украина в ее международно признанных границах. И они останутся такими. Несмотря на все, несмотря на любые заявления России", – отметил политик. Он поблагодарил граждан за то, что сохраняют спокойствие и уверенность в себе.

Вы в очередной раз доказываете, что украинцы – умная и мудрая нация. И несмотря ни на что сохраняет холодную голову, реагирует спокойно, взвешенно, по-взрослому,

– добавил Зеленский.

Президент осудил действия России

Президент подчеркнул, что причин для бессонной ночи нет. Мол, если они появляются – гражданам сразу об этом сообщат и ничего от них не будут скрывать. Он отметил, что Украина квалифицирует действия России как нарушение суверенитета.

Зеленский обратился к украинцам: смотрите видео

Что этому предшествовало

Последние несколько дней фиксируют серьезное обострение на Донбассе. Боевики срывают все договоренности, десятки раз открывая огонь. 21 февраля в результате обстрела Зайцево погибли двое военных, еще трое – ранены. Кроме того, оккупанты палят и в гражданскую инфраструктуру. Они обстреляли счастье и Врубовку. Тысячи людей остались без света, воды и газа.

Президент России Владимир Путин 21 февраля собрал заседание Совбеза России, на котором обсуждал "легитимизацию" боевиков. Звучали даже заявления о "присоединении Донбасса".