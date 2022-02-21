Зеленский созвонился с политиками из-за тревожных заявлений, прозвучавших во время заседания Совбеза России. В частности, глава Кремля Владимир Путин собирается "признать" боевиков на Донбассе.
Важно Зеленский созвал внеочередное заседание СНБО
По информации "Сегодня", Зеленский говорил с Макроном и Шольцом об угрозе российского вторжения.
Шольц и Макрон перед тем говорили с Путиным
Путин уже якобы проинформировал Шольца и Макрона о своих намерениях "легитимизировать" боевиков. Немецкий канцлер осудил такие планы.
Евросоюз просит Россию не делать этого. Подчеркнули, что страны ЕС "единым фронтом" отреагируют на такое "признание".
Зеленский созвал СНБО
Из-за такой ситуации президент созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны, оно якобы должно было начаться в 20:00.
СМИ писали, что во время него могут ввести военное положение в Украине. Хотя накануне в Верховной Раде надеялись, что до этого не дойдет.
Важно – Совбез РФ просит Путина признать ОРДЛО | На эту минуту: