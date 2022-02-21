Зеленский созвонился с политиками из-за тревожных заявлений, прозвучавших во время заседания Совбеза России. В частности, глава Кремля Владимир Путин собирается "признать" боевиков на Донбассе.

Важно Зеленский созвал внеочередное заседание СНБО

По информации "Сегодня", Зеленский говорил с Макроном и Шольцом об угрозе российского вторжения.

Шольц и Макрон перед тем говорили с Путиным

Путин уже якобы проинформировал Шольца и Макрона о своих намерениях "легитимизировать" боевиков. Немецкий канцлер осудил такие планы.

Евросоюз просит Россию не делать этого. Подчеркнули, что страны ЕС "единым фронтом" отреагируют на такое "признание".

Зеленский созвал СНБО

Из-за такой ситуации президент созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны, оно якобы должно было начаться в 20:00.

СМИ писали, что во время него могут ввести военное положение в Украине. Хотя накануне в Верховной Раде надеялись, что до этого не дойдет.

Важно – Совбез РФ просит Путина признать ОРДЛО | На эту минуту: