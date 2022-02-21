СНБО созвал президент Владимир Зеленский. Причиной срочного заседания стали заявления, прозвучавшие на заседании Совбеза России.

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Кроме того, Зеленский поговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.

Обратите внимание! Президент России Владимир Путин 21 февраля собрал заседание Совбеза России, на котором обсуждал "легитимизацию" боевиков. Звучали даже заявления о "присоединении Донбасса". Окончательное решение Путин должен объявить сегодня.

Могут ввести военное положение

На СНБО якобы будут рассматривать введение военного положения в Украине, пишет "Сегодня". Правда, повестка дня заседания неизвестна.

Заметим, накануне спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил, что парламент рассматривает различные сценарии развития российской агрессии. Политики готовятся быстро одобрять важные решения.

Однако Стефанчук надеялся, что до военного положения не дойдет. Он напомнил, что Рада вводит военное положение лишь после того, как соответствующий указ подпишет президент.

Предварительное заседание СНБО

Последний раз СНБО собиралась 11 февраля в Харькове.

На заседании применили санкции против пророссийского канала "НАШ" на 5 лет. Также повторно ввели ограничения против строительной компании "Либертон Стар".

Данилов отчитался, что президент Владимир Зеленский поручил увеличить количество бойцов территориальной обороны до 2 миллионов человек, то есть в 200 раз.

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