РНБО скликав президент Володимир Зеленський. Причиною термінового засідання стали заяви, які пролунали на засіданні Радбезу Росії.

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Крім того, Зеленський поговорив з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Зверніть увагу! Президент Росії Володимир Путін 21 лютого зібрав засідання Радбезу Росії, на якому обговорював "легітимізацію" бойовиків. Лунали навіть заяви про "приєднання Донбасу". Остаточне рішення Путін має оголосити сьогодні.

Можуть ввести воєнний стан

На РНБО нібито розглядатимуть введення воєнного стану в Україні, пише "Сьогодні". Щоправда, порядок денний засідання невідомий.

Зауважимо, напередодні спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук зауважив, що парламент розглядає різні сценарії розвитку російської агресії. Політики готуються швидко схвалювати важливі рішення.

Однак Стефанчук сподівався, що до воєнного стану не дійде. Він нагадав, що Рада вводить воєнний стан лише після того, як відповідний указ підпише президент.

Попереднє засідання РНБО

Востаннє РНБО збиралась 11 лютого у Харкові.

На засіданні застосували санкції проти проросійського каналу "НАШ" на 5 років. Також повторно ввели обмеження проти будівельної компанії "Лібертон Стар".

Данілов відзвітував, що президент Володимир Зеленський доручив збільшити кількість бійців територіальної оборони до 2 мільйонів осіб, тобто в 200 разів.

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