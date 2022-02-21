Стефанчук сподівається, що воєнного стану не буде
Одним з таких рішень може бути запровадження в Україні воєнного стану. Про це голова парламенту Руслан Стефанчук заявив відповідаючи на питання журналістів після погоджувальної ради, інформує 24 канал.
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Сподіваюся, до цього (введення воєнного стану – 24 канал) не дійде,
– наголосив Стефанчук.
Політик зазначив, що Верховна Рада вводить воєнний стан лише після того, як відповідний указ підпише президент.
"Поки нема такого указу – нема про що говорити. Я дуже сподіваюся, що ми завершимо цей шлях своєю перемогою політико-дипломатичним шляхом", – додав голова парламенту.
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