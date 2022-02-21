Стефанчук надеется, что военного положения не будет

Одним из таких решений может быть введение в Украине военного положения. Об этом глава парламента Руслан Стефанчук заявил, отвечая на вопросы журналистов после согласительного совета, информирует 24 канал.

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Надеюсь, до этого (введение военного положения – 24 канал) не дойдет,

– подчеркнул Стефанчук.

Политик отметил, что Верховная Рада вводит военное положение только после того как соответствующий указ подпишет президент.

"Пока нет такого указа – не о чем говорить. Я очень надеюсь, что мы завершим этот путь своей победой политико-дипломатическим путем", – добавил глава парламента.

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Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, поэтому мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

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