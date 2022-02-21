Полицейским корректируют графики, чтобы уменьшить нагрузку
Поскольку ситуация в Украине остается сложной, полицейские должны быть готовы защищать порядок. Об этом рассказал глава Нацполиции Игорь Клименко.
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Сейчас сложный период активной фазы гибридной войны против Украины. И полиция работает единым механизмом с другими правоохранительными органами, чтобы противодействовать любым попыткам дестабилизировать ситуацию в стране,
– подчеркнул Клименко.
Так, недавно полиция совместно с Нацгвардией усилили охрану и пропускной режим на территории зоны Чернобыльской АЭС. Всего 245 объектов критической инфраструктуры в государстве охраняют около 2 тысяч правоохранителей.
"Конечно, усиленный режим несения службы – это большая нагрузка для полицейских. Мы стараемся скорректировать графики дежурств так, чтобы у полицейских было время на отдых", – отметил глава Нацполиции.
Он добавил, что по итогам работы в усиленном режиме на прошлой неделе уровень преступности в Украине снизился в среднем на 15%.
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