Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Он отметил, что людей "никто не кормит и не расселяет".

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Несколько тысяч вывезли показательно, – Резников

Министр назвал эвакуацию из оккупированного Донбасса "фарсом", ведь несколько тысяч человек были вывезены показательно.

Сейчас у нашей разведки есть точная информация, что люди возвращаются самостоятельно домой, их там никто не кормит, не расселяет. Это чисто постановка для Мосфильма или кто у них там занимается киношками,

– отметил Резников.

Люди ночевали в автобусах

Ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что эвакуированные из Донбасса оказались в тяжелых условиях. Пожилым людям и детям пришлось ночевать в холодных автобусах. В местах, куда их привозили для заселения, уже не было мест.

В Центре стратегических коммуникаций и безопасности подтвердили, что мест в санаториях и детских лагерях на всех не хватило. Части эвакуированных пришлось ночевать в палатках российского МЧС.

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Что известно об эвакуации из Донбасса

Эвакуацию местного населения из оккупированных частей Луганщины и Донбасса объявили 18 февраля главари боевиков.

Людей вывозили автобусами сначала в Ростовскую область. Там объявили чрезвычайное положение.

Впоследствии людей начали переправлять в другие регионы России.

В МЧС государства-агрессора говорят, что уже более 60 тысяч человек покинули территорию так называемых "республик".

Между тем, главари боевиков объявили "общую мобилизацию населения" на Донбассе