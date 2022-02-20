Министр обороны также отметил, что боевики стягивают свою артиллерию среди жилых домов. Такие действия Алексей Резников назвал поведением преступников.

Заметьте Наступление не планируем, но безнаказанно обстреливать себя не позволим, – Резников

Российским фейкам никто не верит

Алексей Резников заявил, что Россия пытается создать фейки об украинской армии. Однако никто этому, к счастью, уже не верит.

Весь поток фейков, которые продуцирует российская пропаганда, не имеет никакого эффекта. Им никто не верит. Сегодня утром вброшены очередные порции лжи, новые видео о вымышленных событиях. Накопление этих нелепостей лишь убеждает всех, что Украина защищается от подлого агрессора, который готов принести в жертву женщин и детей, чтобы разрушить мир,

– заявил Резников.

Противостояние с Россией и ее наемниками министр обороны назвал "столкновением цивилизаций". Поэтому, по его словам, нам нужно быть готовыми к высокому давлению со стороны страны-агрессора. Однако у Кремля не получится воплотить свои захватнические намерения.

Также Резников рассказал, что Украина была готова к тому, что Беларусь и Россия не завершат военные учения 20 февраля, а продолжат их. Наша страна заранее приняла все необходимые меры.

Беларусь и Россия продолжают учения

Россия и Беларусь проводят совместные военные учения, которые должны были завершиться 20 февраля. Именно под предлогом самих учений Кремль стянул под наши границы свои войска.

Однако утром, 20 февраля, министр обороны Беларуси Виктор Хренин объявил о продолжении учений. Причинами он цинично назвал якобы "стягивание Украиной войск под границы России и Беларуси" и обострение на Донбассе.

Такое решение приняли Путин и Лукашенко. Однако новой даты завершения учений не сообщили.

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