Россия уклоняется от выполнения обязательств по соблюдению режима прекращения огня. Резников подчеркнул, что Украина не будет молчать.
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"Вооруженным Силам Украины предоставлены все необходимые приказы по действиям в случае опасности для наших бойцов и мирных граждан. Мы не планируем никаких наступлений, но не позволим безнаказанно обстреливать позиции наших войск и мирные населенные пункты", – заверил министр.
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Текст публикации Алексея Резникова в фейсбуке:
По состоянию на 17 часов в результате обстрелов со стороны российских формирований погибли 2 наших воина и еще 5 получили ранения. Российская сторона продолжает уклоняться от выполнения обязательств по соблюдению режима прекращения огня.
Также сегодня российские представители отказались от участия в заседании ТКГ. Вооруженным Силам Украины предоставлены все необходимые приказы относительно действий в случае опасности для наших бойцов и гражданских лиц.
Мы не планируем никаких наступлений, но не позволим безнаказанно обстреливать позиции наших войск и мирные населенные пункты. Выражаю соболезнования родным и близким погибших. Горжусь стойкостью нашей армии. Спасибо бойцам и командирам за самоотверженность и мужество.