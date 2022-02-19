Россия уклоняется от выполнения обязательств по соблюдению режима прекращения огня. Резников подчеркнул, что Украина не будет молчать.

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"Вооруженным Силам Украины предоставлены все необходимые приказы по действиям в случае опасности для наших бойцов и мирных граждан. Мы не планируем никаких наступлений, но не позволим безнаказанно обстреливать позиции наших войск и мирные населенные пункты", – заверил министр.

Справка. Из-за циничных действий пророссийских боевиков по состоянию на 17:00 19 февраля погибли 2 украинских воина. Еще 4 бойцов получили ранения.

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Текст публикации Алексея Резникова в фейсбуке:

По состоянию на 17 часов в результате обстрелов со стороны российских формирований погибли 2 наших воина и еще 5 получили ранения. Российская сторона продолжает уклоняться от выполнения обязательств по соблюдению режима прекращения огня.

Также сегодня российские представители отказались от участия в заседании ТКГ. Вооруженным Силам Украины предоставлены все необходимые приказы относительно действий в случае опасности для наших бойцов и гражданских лиц.

Мы не планируем никаких наступлений, но не позволим безнаказанно обстреливать позиции наших войск и мирные населенные пункты. Выражаю соболезнования родным и близким погибших. Горжусь стойкостью нашей армии. Спасибо бойцам и командирам за самоотверженность и мужество.