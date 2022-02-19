Росія ухиляється від виконання зобов'язань щодо дотримання режиму припинення вогню. Резніков наголосив, що Україна не мовчатиме.
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"Збройним Силам України надані усі необхідні накази щодо дій у разі небезпеки для наших бійців і цивільних громадян. Ми не плануємо жодних наступів, але не дозволимо безкарно обстрілювати позиції наших військ і мирні населені пункти", – запевнив міністр.
Обстріли бойовиків: останні новини
- Через обстріли окупантів постраждали українські рятувальники.
- За 17 лютого окупанти майже 900 разів порушили режим тиші на Донбасі.
- Міжнародні групи з'ясували, звідки бойовики могли обстріляти дитячий садок у Станиці Луганській.
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Текст публікації Олексія Резнікова у фейсбуці:
Станом на 17 годину внаслідок обстрілів з боку російських формувань загинули 2 наших воїни і ще 5 отримали поранення. Російська сторона продовжує ухилятися від виконання зобов'язань щодо дотримання режиму припинення вогню.
Також сьогодні російські представники відмовились від участі у засіданні ТКГ. Збройним Силам України надані усі необхідні накази щодо дій у разі небезпеки для наших бійців і цивільних громадян.
Ми не плануємо жодних наступів, але не дозволимо безкарно обстрілювати позиції наших військ і мирні населені пункти. Висловлюю співчуття рідним і близьким загиблих. Пишаюся стійкістю нашої армії. Дякую бійцям і командирам за самовідданість і мужність.