Росія ухиляється від виконання зобов'язань щодо дотримання режиму припинення вогню. Резніков наголосив, що Україна не мовчатиме.

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"Збройним Силам України надані усі необхідні накази щодо дій у разі небезпеки для наших бійців і цивільних громадян. Ми не плануємо жодних наступів, але не дозволимо безкарно обстрілювати позиції наших військ і мирні населені пункти", – запевнив міністр.

Довідка. Через цинічні дії проросійських бойовиків станом на 17:00 19 лютого загинули 2 українських воїни. За даними штабу ООС і Головнокомандувача ЗСУ, також поранені 4 бійці.

Обстріли бойовиків: останні новини

Через обстріли окупантів постраждали українські рятувальники.

За 17 лютого окупанти майже 900 разів порушили режим тиші на Донбасі.

Міжнародні групи з'ясували, звідки бойовики могли обстріляти дитячий садок у Станиці Луганській.

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Текст публікації Олексія Резнікова у фейсбуці:

Станом на 17 годину внаслідок обстрілів з боку російських формувань загинули 2 наших воїни і ще 5 отримали поранення. Російська сторона продовжує ухилятися від виконання зобов'язань щодо дотримання режиму припинення вогню.

Також сьогодні російські представники відмовились від участі у засіданні ТКГ. Збройним Силам України надані усі необхідні накази щодо дій у разі небезпеки для наших бійців і цивільних громадян.

Ми не плануємо жодних наступів, але не дозволимо безкарно обстрілювати позиції наших військ і мирні населені пункти. Висловлюю співчуття рідним і близьким загиблих. Пишаюся стійкістю нашої армії. Дякую бійцям і командирам за самовідданість і мужність.