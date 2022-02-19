Про відповідні дані повідомляється у щоденному звіті Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі, який було оприлюднено 18 лютого 2022 року.

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Порушення на Донбасі

У Луганській області Місія зафіксувала 648 порушень режиму припинення вогню, зокрема 519 вибухів. За попередній звітний період зафіксовано 402 порушення,

– зазначили в ОБСЄ.

"У Донецькій області СММ зафіксувала 222 порушення режиму припинення вогню, зокрема 135 вибухів. За попередній звітний період зафіксовано 189 порушень", – додали у звіті.

Зверніть увагу! Раніше міжнародні спостерігачі заявили, що кількість порушень на Донбасі в останні дні зросла до рівня, аналогічного тому, що спостерігався до вступу в силу домовленостей про заходи щодо посилення режиму припинення вогню у липні 2020 року.

Загострення на Донбасі

Протягом 18 лютого російські окупаційні війська 66 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Ворог гатив з артилерії калібру 122 міліметри, мінометів калібрів 82 та 120 міліметрів, озброєння БМП-2, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Унаслідок атак найманців Росії жоден український військовослужбовець не зазнав поранень.

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