Про відповідні дані повідомляється у щоденному звіті Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі, який було оприлюднено 18 лютого 2022 року.
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Порушення на Донбасі
У Луганській області Місія зафіксувала 648 порушень режиму припинення вогню, зокрема 519 вибухів. За попередній звітний період зафіксовано 402 порушення,
– зазначили в ОБСЄ.
"У Донецькій області СММ зафіксувала 222 порушення режиму припинення вогню, зокрема 135 вибухів. За попередній звітний період зафіксовано 189 порушень", – додали у звіті.
Загострення на Донбасі
- Протягом 18 лютого російські окупаційні війська 66 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.
- Ворог гатив з артилерії калібру 122 міліметри, мінометів калібрів 82 та 120 міліметрів, озброєння БМП-2, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
- Унаслідок атак найманців Росії жоден український військовослужбовець не зазнав поранень.