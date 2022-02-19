Спершу повідомлення про "мобілізацію" представник бойовиків Донеччини поширив на своєму телеграм-каналі. Це сталося вранці 19 лютого, повідомляє 24 канал.

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На окупованій Донеччині оголосили про "мобілізацію"

Ватажок бойовиків Донецької області закликав прибути у військові комісаріати "земляків, як перебувають у запасі" і звернувся до "всіх чоловіків республіки, здатних тримати в руках зброю, встати на захист своїх сімей, дітей, дружин, матерів".

Згодом стало відомо, що відповідний "документ" видав і ватажок російських найманців Луганщини.

До слова, укази забороняють виїзд за межі окупованих територій чоловікам віком від 18 до 55 років.

"Евакуація" на окупованій частині Донбасу: коротко

Масову "евакуацію" населення окупованих територій 18 лютого оголосили ватажки бойовиків. Однак з'ясувалося, що звернення вони записали ще за 2 дні до того. Активіст Сергій Стерненко зауважив, що це свідчить про те, що Росія заздалегідь готувала операцію.

Окупанти пояснюють евакуацію тим, що Збройні сили України начебто готують наступ на Донецьку та Луганську області. Хоча насправді саме російські найманці вже другий день активно обстрілюють як українські військові позиції, так і цивільні об'єкти. А в ЗСУ запевняють, що жодних атак не планують.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов застеріг, що окупанти можуть підірвати автобуси з людьми, які їхатимуть у Ростовську область. А міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук запропонувала населенню Донбасу замість Росії їхати в Україну.

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