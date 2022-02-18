Черговий злочин проти людства

Таку думку висловив політичний аналітик Ярослав Макітра. Він зазначив, що окупанти не довіряють людям, які проживають на Донбасі.

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У тому що зараз робить Кремль на наших східних землях можна вгледіти депортацію, яку пройшли галичани, кримські татари. Минули десятиліття, а методи ті ж,

– наголосив Макітра.

Він назвав ситуацію на Донбасі черговим злочином проти людства, який потребує реакції української влади, а також міжнародної оцінки.

Деталі про "евакуацію" на Донбасі

Так звану евакуацію населення окупованих територій 18 лютого оголосили ватажки бойовиків. Згодом з'ясувалося, що їхні відео було записані ще за 2 дні до того. Активіст Сергій Стерненко зауважив, що це свідчить про те, що Росія заздалегідь готувала операцію.

Окупанти мотивують евакуацію тим, що ЗСУ нібито готують наступ на Донецьку та Луганську області. Хоча насправді саме російські найманці вже другий день поспіль обстрілюють житлові райони на Сході України.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов зазначив, що окупанти можуть підірвати автобуси з людьми, які їхатимуть у Ростовську область.

До речі, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук запропонувала населенню Донбасу їхати замість Росії в Україну.

Зверніть увагу! Російські маріонетки хочуть лише з окупованої Донецької області евакуювати 700 тисяч людей. Першими у Росію нібито відправили дітей-сиріт.

До теми дивіться відео про "евакуацію" на Донбасі:

Повний текст публікації Ярослава Макітра у фейсбуці

Якщо справді відбудеться так звана евакуація, то це ніщо інакше, як примусове виселення українців окупаційною владою Росії на територію іншої держави! Усі, хто не готовий воювати на стороні Росії має звідти бути виведений, – так по суті звучать заяви окупантів з російськими паспортами. Видно, окрім іншої мети є і недовіра в окупантів до людей, що там проживають.

У тому що зараз робить Кремль на наших східних землях можна вгледіти депортацію, яку пройшли галичани, кримські татари… Минули десятиліття, а методи ті ж.

Розумію, що зараз підіймається градус і це елемент підготовки і тиску, але сам цей факт не може залишитися поза увагою. Це черговий злочин проти людства, який потребує реакції нашої влади і міжнародної оцінки!

Десь таке зараз бачення.