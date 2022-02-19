У ДСНС відзвітували про роботу рятувальників в районі проведення операції Об'єднаних сил, а також відкриття вогню бійцями окупанта.
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Рятувальники про обстріли на Донбасі
За інформацією надзвичайників, протягом доби 18 лютого з тимчасово непідконтрольних територій бойовики здійснили 74 обстріли по 39 населених пунктах Донецької та Луганської областей.
У результаті ворожих атак постраждали 2 рятувальники.
Крім того, внаслідок обстрілів на Донеччині пошкоджені 9 житлових будинків, на Луганщині – 2 приватних житлових будинки та 1 адмінбудівля пожежно-рятувальної частини.
ДСНС про ситуацію на Донбасі: дивіться відео
Поточна ситуація на Донбасі: коротко
- Протягом останніх днів ситуація на Донбасі значно погіршилася. За інформацією штабу ООС, російські найманці 17 лютого зривали "тишу" 60 разів, а 18 лютого – аж 66. Бойовики гатять навіть по цивільних об'єктах.
- Станом на 11:00 19 лютого бойовики відкривали вогонь вже 25 разів. Вранці ворог вбив українського захисника.
- Росія намагається звинуватити у загостренні Україну. Водночас українська влада закликає не піддаватися таким провокаціям. Збройні сили України наголошують, що не стріляють у мирне населення та не планують атак. Водночас армія готова захищати Україну.
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