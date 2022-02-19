В ГСЧС отчитались о работе спасателей в районе проведения операции Объединенных сил, а также об открытии огня бойцами оккупанта.

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Спасатели об обстрелах на Донбассе

По информации чрезвычайников, в течение суток 18 февраля со временно неподконтрольных территорий боевики совершили 74 обстрела по 39 населенным пунктам Донецкой и Луганской областей.

В результате вражеских атак пострадали 2 спасателя.

Кроме того, в результате обстрелов в Донецкой области повреждены 9 жилых домов, на Луганщине – 2 частных жилых дома и 1 админздание пожарно-спасательной части.

К слову, в течение 17 февраля для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров и ликвидации других опасных событий чрезвычайники совершили 17 выездов.

ГСЧС о ситуации на Донбассе: смотрите видео

Текущая ситуация на Донбассе: коротко

В течение последних дней ситуация на Донбассе значительно ухудшилась. По информации штаба ООС, российские наемники 17 февраля срывали "тишину" 60 раз, а 18 февраля – 66. Боевики палят даже по гражданским объектам.

По состоянию на 11:00 19 февраля боевики открывали огонь уже 25 раз. Утром враг убил украинского защитника.

Россия пытается обвинить в обострении Украину. В то же время украинские власти призывают не поддаваться таким провокациям. Вооруженные силы Украины отмечают, что не стреляют в мирное население и не планируют атак. В то же время армия готова защищать Украину.

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