Обстрел произошел в 5.00 часов утра, а с 9.00 прекратили подачу воды. Местный водоканал проводит ремонтные работы, сколько они будут продолжаться неизвестно.

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Люди сидят без воды

В горсовете Селидово советуют жителям запастись водой и поделиться информацией с родственниками и друзьями.

При обстреле пострадала насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода. Боеприпасы повредили 2 трансформатора.

Подача воды остановлена ​​на 4 фильтровальных станциях: Карловской, Великоанадольской, Старокрымской номер 1, номер 2. При этом без воды остались 47 населенных пунктов, среди которых и город Мариуполь. Его фильтровальные станции перевели на водоснабжение из Старокрымского водохранилища.

Оккупанты снова распространяют фейки. Они в привычном им духе уверяют, что взрыв якобы являлся диверсией "Правого сектора".

В ГСЧС также подытожили ситуацию за минувшие сутки.

За прошедшие сутки в зоне ООС подразделения ГСЧС для предупреждения ЧП, тушения пожаров и ликвидации других опасных событий совершили 17 выездов. Оперативно отреагировали при этом на 16 опасных происшествий. Ликвидировали 6 пожаров. Обследовали 7 гектаров территории и обезвредили полторы тысячи взрывоопасных предметов,

– рассказал пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий.

Провокации оккупантов

На оккупированном Донбассе идет обострение. В последние дни оккупанты устраивают диверсии, обстрелы и провокации. Во всем обвиняют Украину.

В офисе президента заявляют, что ситуация под контролем. Вооруженные силы Украины отмечают, что не стреляют в мирное население, это провокация боевиков.

Также за последние сутки террористы убили украинского военного, а в целом нарушали тишину 900 раз.

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