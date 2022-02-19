Про це свідчать результати дослідження неурядової організації Truth Hounds. Вона відстежує порушення прав людини в умовах конфлікту на Донбасі.

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Обстріл дитсадка у Станиці Луганській: що встановили дослідники

Представники Truth Hounds порівняли знімки пошкоджень з супутниковими картами. У підсумку з'ясували, що під ударом опинився дитячий садок-ясла № 21 "Казка".

Крім того, за знімками вдалося встановити, що снаряд влучив у нижній кут заднього фасаду будівлі, який виходить на південний схід. Азимут перпендикуляру до фасаду — приблизно 135 градусів.

Водночас кут ураження боєприпасу, який завдав руйнувань будівлі дитсадка, становить практично 90 градусів до фасаду та орієнтовно має напрямок ймовірної точки пострілу — азимут 128 – 131 градус на південний схід.

Як дослідники встановили, що саме "Казка" опинилася під ударом / Фото Truth Hounds

Ще один цікавий факт – те, що знайдені осколки боєприпасу, який бойовики використали для обстрілу дитсадка, мають певну схожість с підривником РГМ-2М. Ним споряджають артилерійські снаряди калібру 122- та 152 міліметри. Але визначити калібр снаряду, що використали для обстрілу, за отвором у стіні – фактично неможливо.

РГМ-2М використовують як ЗСУ, так і незаконні збройні формування на Донбасі. Але поруч із "Казкою" немає бойових позицій та не розміщуються українські підрозділи. Найближчі бойові позиції розташовуються на південному заході від дитячого садка, на відстані майже за 2 кілометри від нього,

– наголошують дослідники.



Осколки від снаряду, яким обстріляли "Казку": боєприпас – схожий на РГМ-2М / Фото Truth Hounds

До яких висновків дійшли Truth Hounds щодо обстрілу дитсадка

За словами дослідників, відповідно до ймовірного азимуту (128 – 131 градус) та відстані від будівлі садка до лінії розмежування (14,5 кілометра) існує теоретична можливість, що постріл здійснили з гармати ЗСУ в районі селища Болотене. Проте таку версію розглядати серйозно не можна, адже неможливо перемістити артилерійську установку вдень прямо до лінії розмежування та ще й тривалий час вести з неї обстріл.



Розташування Болотеного та "Казки" на мапі / Фото Truth Hounds

"Таку позицію швидко б знищили вогнем з добре укріплених позицій "ЛНР" на протилежному високому березі Сіверського Донця", – підкреслюють у Truth Hounds.

Отже, є підстави вважати, що бойовики розмістили артилерійські системи, з яких вели обстріл Станиці Луганської, в районі селища Хрящівка. Воно розташовується на непідконтрольній уряду України території, а саме у так званій "ЛНР". Відстань до "Казки" становить майже 18 кілометрів.

У такому разі це відповідає можливостям та тактико-технічним характеристикам артсистем калібру 152- або 122-міліметри з використанням активно-реактивного снаряду. Точніше визначення використаного боєприпасу стане можливим після огляду інших місць влучань

– підсумовують дослідники.

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Обстріл дитсадка в Станиці Луганській: головне

Російські найманці значно активізувалися 17 лютого. У результаті порушень режиму перемир'я постраждали 2 військових та 2 мирних жителів.

Бойовики гатили по дитячому садочку та залізничній станції у Станиці Луганській, а також обстріляли ліцей та житлові квартали у Врубівці. У закладах у той час були діти та персонал.

Міністерство закордонних справ України одразу ж відреагувало на обстріл. Там наголосили на серйозному порушенні мінських угод з боку Росії. Партнерів закликали негайно засудити інцидент.

Володимир Зеленський назвав обстріл садка великою провокацією. Захід також виступив зі засудженням дій окупанта та закликав припинити обстріли. Водночас в Україні атаку на дитсадок кваліфікували як теракт.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що це навмисна провокація перед засіданням Радбезу ООН, яке ініціювала Росія. Однак навіть після завершення засідання ситуація залишилася напруженою. Ввечері снаряд окупантів влучив у житловий будинок в Станиці Луганській, через що той загорівся.

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