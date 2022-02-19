Об этом свидетельствуют результаты исследования неправительственной организации Truth Hounds. Она отслеживает нарушения прав человека в условиях конфликта в Донбассе.

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Обстрел детсада в Станице Луганской: что установили исследователи

Представители Truth Hounds сравнили снимки повреждений со спутниковыми картами. В итоге выяснили, что под ударом оказался детский сад-ясли №21 "Сказка".

Кроме того, по снимкам удалось установить, что снаряд попал в нижний угол заднего фасада здания, выходящего на юго-восток. Азимут перпендикуляра к фасаду – примерно 135 градусов.

В то же время угол поражения боеприпаса, нанёсшего разрушения зданию детсада, составляет практически 90 градусов к фасаду и ориентировочно имеет направление вероятной точки выстрела — азимут 128 – 131 градус к юго-востоку.

Как исследователи установили, что именно "Сказка" оказалась под ударом / Фото Truth Hounds

Еще один интересный факт – то, что найденные осколки боеприпаса, который боевики использовали для обстрела детского сада, имеют сходство с подрывником РГМ-2М. Им снаряжают артиллерийские снаряды калибра 122- и 152 миллиметра. Но определить калибр снаряда, который использовался для обстрела, по отверстию в стене фактически невозможно.

РГМ-2М используют как ВСУ, так и незаконные вооруженные формирования на Донбассе. Но рядом со "Сказкой" нет боевых позиций и не размещаются украинские подразделения. Ближайшие боевые позиции располагаются на юго-западе от детского сада, на расстоянии почти в 2 километрах от него,
– отмечают исследователи.

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Осколки от снаряда, которым обстреляли "Сказку": боеприпас похож на РГМ-2М / Фото Truth Hounds

К каким выводам пришли Truth Hounds по обстрелу детского сада

По словам исследователей, согласно вероятному азимуту (128 – 131 градус) и расстоянию от здания сада до линии разграничения (14,5 километра) существует теоретическая возможность, что выстрел произвели из пушки ВСУ в районе поселка Болотенное. Однако такую ​​версию рассматривать всерьез нельзя, ведь невозможно переместить артиллерийскую установку днем ​​прямо к линии разграничения и еще долго вести с нее обстрел.

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Расположение Болотенного и "Сказки" на карте / Фото Truth Hounds

"Такую позицию быстро бы уничтожили огнем с хорошо укрепленных позиций "ЛНР" на противоположном высоком берегу Северского Донца", – подчеркивают в Truth Hounds.

Следовательно, есть основания полагать, что боевики разместили артиллерийские системы, из которых вели обстрел Станицы Луганской, в ​​районе поселка Хрящевка. Он располагается на неподконтрольной правительству Украины территории, а именно в так называемой "ЛНР". Расстояние до "Сказки" составляет около 18 километров.

В таком случае это соответствует возможностям и тактико-техническим характеристикам артсистем калибра 152- или 122-миллиметра с использованием активно-реактивного снаряда. Более точное определение использованного боеприпаса станет возможным после осмотра других мест попаданий
– подытоживают исследователи.

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Обстрел детсада в Станице Луганской: главное

  • Российские наемники существенно активизировались 17 февраля. В результате нарушений режима перемирия пострадали 2 военных и 2 мирных жителя.
  • Боевики били по детскому саду и железнодорожной станции в Станице Луганской, а также обстреляли лицей и жилые кварталы во Врубовке. В заведениях в то время находились дети и персонал.
  • Министерство иностранных дел Украины сразу отреагировало на обстрел. Там отметили серьезное нарушение минских соглашений со стороны России. Партнеров призвали немедленно осудить инцидент.
  • Владимир Зеленский назвал обстрел сада большой провокацией. Запад также выступил с осуждением действий оккупанта и призвал прекратить обстрелы. В то же время в Украине атаку на детсад квалифицировали как теракт.
  • Министр обороны Алексей Резников заявил, что это намеренная провокация перед заседанием Совбеза ООН, которое инициировала Россия. Однако даже по завершении заседания ситуация осталась напряженной. Вечером снаряд оккупантов попал в жилой дом в Станице Луганской, из-за чего он загорелся.

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