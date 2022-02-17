Під час попадання снаряду вони дуже налякалися. Про це в коментарі 24 каналу розповіла жителька населеного пункту.

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"Весь дитсадок задрижав"

Вона зауважила, що під час обстрілу одразу подзвонили батькам, і вони по одному забирали дітей.

Не те слово (як налякалися діти – 24 канал). Спочатку вони йшли незвичайні, як закам'янілі,

– поділилася жителька Станиці Луганської.

За її словами, коли снаряд потрапив у приміщення, діти снідали. "Весь дитсадок задрижав. Дітей швидко зібрали, приїхали рятувальники, вивели з виховательками і спустилися до нас у підвал", – розповіла жінка.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

У ЗСУ розповіли про обстріл

Військовий Збройних сил України розповів, що ворог застосував важку артилерію 17 лютого приблизно о 8:00. Противник використав 122-міліметровий артилерійський снаряд.

"Один снаряд влучив у приміщення дитячого садка. Під час обстрілу у приміщенні дитсадка на другому поверсі перебували приблизно 20 дітей, які снідали", – розповів він.

З початком обстрілів дітей евакуювали до найближчого бомбосховища у підвалі 5-поверхового будинку. Другий снаряд перелетів через будівлю дитячого садка і влучив у дитячий ігровий майданчик.

"Варто зазначити, що обстріли почалися ще з ночі. Вночі противник із використанням великокаліберних кулеметів та безпілотних літальних апаратів скидав гранати", – додав він.

Також український захисник зауважив, що 17 лютого, окрім обстрілів в районі Станиці Луганської, противник обстрілював населені пункти Старий Айдар, Лобачеве.

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