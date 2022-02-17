Уповноважена Верховної Ради з прав людини Денісова наголосила, що діти, які живуть в умовах збройного конфлікту, потребують особливої уваги. Порушувати їхні права – неприпустимо.

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Денісова нагадала, що у статті 38 Конвенції ООН мовиться: держави-учасниці зобов'язані дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права, які застосовується у випадку збройних конфліктів та мають стосунок до дітей.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини звернулася до керівництва Луганської військово-цивільної адміністрації. Вона закликала вжити усі можливі заходи, які зроблять безпечним навчальний процес. Зокрема:

проаналізувати розташування навчальних закладів у зоні досягнення обстрілів;

вжити заходів для гарантування безпеки для всіх учасників освітнього процесу.

Денісова також закликала міжнародні правозахисні організації надати гуманітарну допомогу постраждалим унаслідок обстрілу.

Окрім того, звернулася з відповідною заявою до Моніторингової місії ООН з прав людини та Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні,

– заявила вона.

Обстріли на Луганщині:

Окупанти 17 лютого обстріляли Станицю Луганську. Снаряд влучив у дитсадок. Там саме перебували 20 дітей та 18 місцевих працівників. Постраждали 3 дорослих. Їх госпіталізували.

Також під обстрілами опинилася житлові квартали та ліцей Врубівки на Луганщині. У навчальному закладі перебували 30 учнів та 14 працівників.

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Допис Денісової:

Сьогодні внаслідок артобстрілів незаконними збройними формуваннями ОРДЛО Станиці Луганської та смт Врубівка, що на Луганщині, пошкоджено дитячий садочок та школу.

У результаті застосування ворогом важкого артилерійського озброєння снаряди влучили у споруду дитячого садочка. Ушкоджень зазнала будівля та інфраструктура дошкільного закладу, постраждали троє працівників дошкільного закладу освіти.

Відповідно до статті 38 Конвенції ООН про права дитини держави-учасниці зобов'язані поважати норми міжнародного гуманітарного права, що застосовується до них у випадку збройних конфліктів і мають стосунок до дітей, та забезпечувати їх додержання.

Згідно зі своїми зобов'язаннями за міжнародним гуманітарним правом, пов'язаним із захистом цивільного населення під час збройних конфліктів, Держави-учасниці зобов'язані вживати всіх можливих заходів з метою забезпечення захисту дітей, яких торкається збройний конфлікт та догляду за ними.

У зв'язку із цим звернулася до керівництва Луганської обласної державної адміністрації - обласної військово-цивільної адміністрації для вжиття усіх можливих заходів щодо створення безпечних умов здобуття освіти, здійснення аналізу розташування навчальних закладів у зоні досягнення обстрілів та вжиття заходів для гарантування безпеки для всіх учасників освітнього процесу.

Також закликала міжнародні правозахисні організації надати гуманітарну допомогу постраждалим унаслідок обстрілу. Зокрема, скеровано звернення до Представництва дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, міжнародної неурядової організації Save the Children.