Местные власти сообщают, что людям якобы пытаются создать комфортные условия. В то же время генконсул Украины в Ростове – Тарас Малышевский – рассказал: положение "эвакуированных" в стране-агрессоре – крайне сложное. Людей оставили на произвол судьбы.

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По факту картина следующая: автобусы стоят по несколько часов и дети измученные, прислонившись к окнам, спят. А их родители пытаются выяснить, что они здесь делают,

– рассказал Малышевский.

В Таганроге "эвакуированных" разместили в спортзале.

Людей поселили в спортзале / NEXTA Live

Генконсул заявил, что так называемую "эвакуацию" людей с оккупированных территорий расценивают как незаконное перемещение граждан Украины через государственную границу. Более того, вероятно, это происходит несмотря на волю самих "эвакуированных".

Людей держали в автобусах