Соответствующую информацию обнародовала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Об этом стало известно 21 февраля.

Заметьте Макрон заявил, что ему удалось договориться о саммите Путина и Байдена

У Байдена согласились на встречу с Путиным

Пресс-секретарь Белого дома припомнила, что Джо Байден неоднократно давал понять, что стремится продолжать дипломатию до момента начала вторжения. Также Псаки вспомнила, что Энтони Блинкен и Сергей Лавров на этой неделе встретятся в Европе, если Россия снова не нападет на Украину.

Президент Байден в принципе согласился на встречу с президентом Путиным после этой встречи, при условии, если не произойдет новое вторжение России в Украину. Мы всегда готовы к дипломатии,

– заявили в Белом доме.

Также там пояснили, что Штаты готовы к быстрым и тяжелым последствиям, если Россия вместо дипломатии выберет войну.

В Белом доме в очередной раз сказали, что сейчас Россия очень быстро продолжает подготовку к полномасштабному нападению на Украину.

Коротко о саммите Байдена и Путина

20 февраля президент Эммануэль Макрон дважды поговорил с Владимиром Путиным. Также провел переговоры с Владимиром Зеленским.

В этот день политик общался с Джо Байденом. Известно, что президенты обсудили текущую дипломатию, а также усилия сдерживания в ответ на наращивание Россией военных сил на границах Украины.

Впоследствии президент Франции провел переговоры с Борисом Джонсоном. В пресс-службе британского правительства заявили, что Джонсон увидел "добрый знак" по результатам переговоров с Путиным. Мол, последний все еще готов к поиску дипломатического разрешения конфликта.

По результатам переговоров в пресс-службе Макрона заявили, что главе Франции удалось договориться с Россией и США о переговорах глав государств. Саммит Джо Байдена и Владимира Путина будет касаться вопросов безопасности и стабильности в Европе.

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