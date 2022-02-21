А еще – с президентом США Джо Байденом и дважды с президентом России Владимиром Путиным. По сообщению из Елисейского дворца, Макрону вроде бы удалось достичь договоренности о саммите глав Белого дома и Кремля.
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Макрон договорился о саммите Путина и Байдена – если не будет эскалации
Президент Франции Эммануэль Макрон за прошедшие сутки провел несколько важных международных разговоров для поиска пути деэскалации ситуации вокруг Украины. В частности, побеседовал с лидерами США, России (дважды) и Великобритании.
И, кажется, ему удалось добиться определенного успеха. По меньшей мере, по свидетельству заявления из Елисейского дворца (администрации французского президента). Там заявили, что:
- Макрон предложил Джо Байдену и Владимиру Путину провести саммит по безопасности и стабильности в Европе.
- А после него – еще один, уже "со всеми заинтересованными сторонами".
- И президенты США и России приняли это предложение.
24 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Государственного департамента США Энтони Блинкен должны согласовать программу саммита.
Заметим, что:
- В Белом доме подтвердили информацию Макрона. Пресс-секретарь Джен Псаки заявила, что "президент Бадйен в принципе согласился на встречу с президентом Путиным".
- Однако отметила, что пока похоже, что Россия готовится не к дипломатии, а к войне. США, впрочем, к дипломатическим усилиям готовы в любой момент.
- На официальном сайте Кремля комментариев по поводу этой информации пока (по состоянию на 4 утра по Киеву) не было.
Просмотрите и подробности о предыдущих разговорах мировых лидеров за прошедшие сутки:
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