В пресс-службе британского правительства сообщили, что Джонсон увидел "добрый знак". Мол, Путин все еще готов к поиску дипломатического разрешения конфликта.
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Джонсон поговорил с Макроном и увидел "добрый знак"
После разговора с президентом России Владимиром Путиным президент Франции Эммануэль Макрон побеседовал и с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. По итогам разговора у Джонсона еще раз подчеркнули, что нужно всем сторонам выполнять минские договоренности.
Но интереснее другое: британский глава правительства "заметил, что обязательства президента Путина перед президентом Макроном являются хорошим знаком того, что он, возможно, все еще готов к поиску дипломатического решения".
Но прежде всего, конечно, Путин должен "отказаться от своих нынешних угроз и отвести войска от границы Украины".
Заметим, британцы не указали, о каких именно "обязательствах Путина" идет речь.
- В администрации Макрона ранее указали разве только то, что стороны обязались к воплощению мер по деэскалации.
- Однако в Кремле заявили, что единственной договоренностью является "признание целесообразной активизации поиска решений дипломатическими средствами по линии внешнеполитических ведомств и политических советников стран нормандского формата". Остальные, мол, – лишь "трактовки".
Обратите внимание:
- В этот же день, 20 февраля, Джо Байден позвонил по телефону Эммануэлю Макрону. Говорили о российской угрозе, но итоги разговора не известны.
- А накануне президент Франции поговорил с Владимиром Зеленским – "об обострении на фронте" и рисках эскалации начатого Россией конфликта.
Напомним в видео: на Мюнхенской конференции Зеленский в очередной раз предлагал Путину встретиться