У пресслужбі британського уряду повідомили, що Джонсон побачив "добрий знак". Мовляв, Путін все ще готовий до пошуку дипломатичного розв'язання конфлікту.

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Джонсон поговорив із Макроном і побачив "добрий знак"

Після розмови з президентом Росії Володимиром Путіним президент Франції Еммануель Макрон поговорив і з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. За підсумками розмови у Джонсона ще раз наголосили, що треба усім сторонам виконувати мінські домовленості.

Але цікавіше інше: британський глава уряду "зазначив, що зобов'язання президента Путіна перед президентом Макроном є добрим знаком того, що він, можливо, все ще готовий до пошуку дипломатичного рішення".

Та передусім, звісно, Путін має "відмовитися від своїх нинішніх погроз і відвести війська від кордону України".

Зауважимо, британці не вказали, про які саме "зобов'язання Путіна" мовиться.

В адміністрації Макрона раніше вказали хіба те, що сторони взяли на себе зобов'язання щодо втілення заходів для деескалації.

А проте у Кремлі заявили, що єдиною домовленістю є "визнання доцільною активізацію пошуку рішень дипломатичними засобами по лінії зовнішньополітичних відомств та політичних радників країн нормандського формату". Решта, мовляв, – тільки "трактування".

Важливо! 20 лютого Еммануель Макрон мав телефонну розмову з главою Кремля Володимиром Путіним, і начебто домовився про зустріч робочої групи з урегулювання конфлікту ще на вечір 20 лютого.



А проте такої зустрічі не було. Тим часом на каналі BFM TV повідомили, що Макрон та Путін цього ж дня поговорили вдруге – але жодних подробиць не навели.

Зверніть увагу:

Цього ж дня, 20 лютого, Джо Байден зателефонував Еммануелю Макрону. Говорили про російську загрозу, але підсумки розмови невідомі.

А напередодні президент Франції поговорив із Володимиром Зеленським – "про загострення на фронті" та ризики ескалації розпочатого Росією конфлікту.

Нагадаємо у відео: на Мюнхенській конференції Зеленський вкотре пропонував Путіну зустрітися