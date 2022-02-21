Це спільні російсько-білоруські військові навчання, які мали закінчитися 20 лютого. Але раптово Володимир Путін вирішив не виводити свої війська з Білорусі, хоча обіцяв Заходу інше.

Тим часом на Заході Біля українського кордону почалися польсько-американські військові навчання

Столтенберг прокоментував продовження спільних навчань Росії й Білорусі

Продовження військових навчань Росії та Білорусі після раніше заявленої граничної дати 20 лютого свідчить на користь версії про підготовку вторгнення Росії в Україну. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Минулого тижня Росія пообіцяла, що відведе війська. Натомість Росія просуває дедалі більше військ та дедалі ближче до кордону з Україною,

– зазначив він.

Та додав: "Навчання, які, за їхніми словами, мали закінчитися сьогодні (20 лютого, – 24 канал), тепер продовжуватимуться. Все це вписується у картину того, що Росія готується до вторгнення в Україну".

Зверніть увагу: Володимир Путін вирішив не закінчувати "Союзну рішучість-2022" (спільні з Білоруссю військові навчання на території останньої) 20 лютого, як обіцяв раніше.



Простіше кажучи, російські війська залишаються у Білорусі, і навіть термін їх виведення наразі невідомий. Ясна річ, аргументував Кремль таке рішення "загостренням на Донбасі".

До слова, на таку ситуацію, крім Столтенберга, відреагували, наприклад:

У Державному департаменті США. Там вважать, що продовження навчань у Білорусі свідчить про продовження російського сценарію щодо можливого нового вторгнення в Україну.

А у Литві взагалі переконані, що несподіваний вибрик Кремля свідчить про підготовку наступу росіян на Київ.

Тим часом у Білорусі "миролюбиво" заявили, що з Росією створюють військове угруповання, щоб "дати відсіч".

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