Як зазначається, групування військ створили вже. Воно, нібито при необхідності, готове дати відсіч. Про це заявив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін.
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Білорусь, де відбуваються спільні військові навчання із Росією, оголосила про нові амбіції. Тепер дві країни вирішили створити військове угруповання.
Джерело:"РИА Новости"
Як зазначається, групування військ створили вже. Воно, нібито при необхідності, готове дати відсіч. Про це заявив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін.
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