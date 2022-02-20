За словами Дмитра Пєскова, зараз ситуація на Донбасі максимально напружена. Саме через це на нашу країну нібито чекають "наслідки".

Зауважте Через "загрозу" і ситуацію на Донбасі: Путін і Лукашенко продовжили військові навчання

Дати "вторгнення" – "провокація"

У традиційній для себе манері Дмитро Пєсков заявив про нібито "провокації" від міжнародних партнерів України, які кажуть про загрозу російського вторгнення. І, звичайно, рупор Кремля відкинув будь-які наміри Росії посилювати агресію проти України.

Крім того, за словами Пєскова, "найменша іскра" може призвести до ескалації напруженої ситуації.

Коли напруга доведена до максимуму, як зараз на лінії зіткнення, то будь-яка не запланована подія чи запланована маленька провокація може призвести до непоправних наслідків,

– нахабно заявив Пєсков.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, тому ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.

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Загроза російського вторгнення: останні новини

На тлі російської загрози президент США Джо Байден 20 лютого збере засідання Ради нацбезпеки.

Україна облаштовує кордон із Білоруссю. Уперше за 30 років межа між 2 державами не лише повністю демаркована, а й матиме повноцінну захисну інфраструктуру.

Путін та Лукашенко вирішили не завершувати спільні військові навчання на території Білорусі. Їх продовжили на невизначений термін.

Через загрозу російської агресії Нідерланди переносять посольство з Києва до Львова.

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