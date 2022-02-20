Як розповіла офіційна представниця Білого дому Джен Псакі, Байден продовжує стежити за ситуацією навколо України.

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За її словами, команда Байдена з національної безпеки регулярно доповідає йому про розвиток подій.

Помічник Байдена з нацбезпеки підтвердив, що Росія може почати напад на Україну в будь-який момент,
– заявила Псакі.

Додамо, що Державний секретар США Ентоні Блінкен 24 лютого планує зустрітися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Причиною цього також стало загострення ситуації на українських кордонах та на Донбасі.

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