Как рассказала официальная представительница Белого дома Джен Псаки, Байден продолжает следить за ситуацией вокруг Украины.

Важно Та бегите, говорю, е** твою мать, – боец ВСУ красноречиво отгонял журналиста из-под обстрела

По ее словам, команда Байдена по национальной безопасности регулярно докладывает ему о развитии событий.

Помощник Байдена по нацбезопасности подтвердил, что Россия может начать нападение на Украину в любой момент,

– заявила Псаки.

Добавим, что Государственный секретарь США Энтони Блинкен 24 февраля планирует встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Причиной этого также стало обострение ситуации на украинских границах и на Донбассе.

Обострение на Донбассе: что стоит знать

Ситуация на Донбассе начала обостряться 17 февраля. Тогда оккупанты били по позициям наших защитников аж 60 раз. С тех пор количество обстрелов постоянно увеличивается. 18 февраля их было 66, а 19 февраля – уже 136.

18 февраля президент США Джо Байден выразил уверенность, что президент России Владимир Путин принял решение о вторжении в Украину. В то же время он не отверг возможность дальнейших переговоров по деэскалации.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский вновь предложил президенту России Владимиру Путину встретиться.

19 февраля Владимир Зеленский принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Его выступление было довольно решительное и резкое. Оно пришлось по душе даже оппонентам президента.

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