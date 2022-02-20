Спільні військові навчання нібито тепер будуть присвячені "обороні" Росії та Білорусі. Про це заявив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін.
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Росія і Білорусь залиша.ть війська
Віктор Хренін заявив, що рішення про продовження навчань ухвалили самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко та очільник Кремля Володимир Путін.
У зв'язку з наростанням військової активності біля зовнішніх кордонів Союзної держави та загостренням ситуації на Донбасі, президентами Білорусії та Росіїп рийнято рішення про перевірку сил реагування Союзної держави продовжити,
– заявив Хренін.
Не обійшовся глава білоруського оборонного відомства без цинічних закидів у сторону України. За його словами, нашу державу нібито "накачують" сучасним озброєнням. І, звичайно, без згадки НАТО Хренін теж не міг завершити свій виступ.
Вершиною цинізму стало звинувачення в сторону України, що нібито саме вона збирає війська біля кордонів, а не Росія, яка зосередила біля 150 тисяч військових.
Спільні навчання Білорусі та Росії: головне
- Росія стягнула до кордонів з Україною та на територію Білорусі десятки тисяч військових під приводом навчань.
- Однак у Білорусі переконують, що російський контингент там виключно для навчань і після їх завершення повернеться назад до Росії.
- На фоні загрози агресії з боку Росії міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з білоруським колегою Віктором Хреніним. Останній запевнив українського міністра про те, що навчання не несуть загрози. Сторони домовилися про присутність військових аташе на полігонах.
- Тим часом Олександр Лукашенко заявив, що готовий дати добро на розміщення ядерної зброї в Білорусі за однієї умови. З його слів, це станеться у разі "загрози з боку Заходу".
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