Про це Макей заявив на пресконференції в Мінську. Він нагадав, що нещодавня розмова міністрів оборони Білорусі та України відбулася з ініціативи останньої.
Важливо "Загрози для України немає": Резніков поговорив з главою Міноборони Білорусі
Макей наголосив, що Білорусь завжди виступає за відкритий діалог і готова вести його з будь-яких чутливих питань.
Питання обговорювалися у позитивному ключі. Багато чого вдалося прояснити для обох сторін, насамперед для української. З нашого боку чітко прозвучала заява про те, що ніхто не збирається нападати,
– сказав міністр.
Результати перемовин українського та білоруського міністрів
У міністерстві зазначили, що перемовини провели заради "відновлення атмосфери діалогу, зниження градуса публічних проявів та забезпечення безпеки у регіоні".
Глави оборонних відомств обговорили питання реалізації заходів щодо
- підвищення довіри та транспарентності під час проведення військових навчань поблизу державного кордону,
- виключення можливих інцидентів та взаємного інформування про виникнення позаштатних ситуацій.
Резніков поінформував білоруського колегу про хід командно-штабних навчань "Заметіль-2022", наголосивши, що вони оборонні.
Росія відводить війська
- 15 лютого Росія повідомила про завершення низки військових навчань. Зранку 16 лютого міноборони Росії показало відео відведення військової техніки Південного військового округу у місця постійної дислокації.
- Водночас Джо Байден заявив, що Сполучені Штати поки що не зафіксували відведення військ Росії від українських кордонів. Туди стягнули 150 тисяч військових держави-агресорки.
Олексій Резніков повідомив, що станом на ранок 16 лютого ситуація на кордонах України залишається стабільною. Українська розвідка не бачить нічого неочікуваного.
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