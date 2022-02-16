Про це Макей заявив на пресконференції в Мінську. Він нагадав, що нещодавня розмова міністрів оборони Білорусі та України відбулася з ініціативи останньої.

Важливо "Загрози для України немає": Резніков поговорив з главою Міноборони Білорусі

Макей наголосив, що Білорусь завжди виступає за відкритий діалог і готова вести його з будь-яких чутливих питань.

Питання обговорювалися у позитивному ключі. Багато чого вдалося прояснити для обох сторін, насамперед для української. З нашого боку чітко прозвучала заява про те, що ніхто не збирається нападати,
– сказав міністр.

Результати перемовин українського та білоруського міністрів

У міністерстві зазначили, що перемовини провели заради "відновлення атмосфери діалогу, зниження градуса публічних проявів та забезпечення безпеки у регіоні".

Глави оборонних відомств обговорили питання реалізації заходів щодо

  • підвищення довіри та транспарентності під час проведення військових навчань поблизу державного кордону,
  • виключення можливих інцидентів та взаємного інформування про виникнення позаштатних ситуацій.

Резніков поінформував білоруського колегу про хід командно-штабних навчань "Заметіль-2022", наголосивши, що вони оборонні.

Росія відводить війська

Олексій Резніков повідомив, що станом на ранок 16 лютого ситуація на кордонах України залишається стабільною. Українська розвідка не бачить нічого неочікуваного.

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