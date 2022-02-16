Об этом Макей заявил на пресс-конференции в Минске. Он напомнил, что недавний разговор министров обороны Беларуси и Украины состоялся по инициативе последней.

Важно "Угрозы для Украины нет": Резников поговорил с главой Минобороны Беларуси

Макей подчеркнул, что Беларусь всегда выступает за открытый диалог и готова вести его по любым чувствительным вопросам.

Вопросы обсуждались в положительном ключе. Многое удалось прояснить для обеих сторон, прежде всего, для украинской. С нашей стороны четко прозвучало заявление о том, что никто не собирается нападать,

– сказал министр.

Результаты переговоров украинского и белорусского министров

В министерстве отметили, что переговоры провели ради "восстановления атмосферы диалога, снижения градуса публичных проявлений и обеспечения безопасности в регионе".

Главы оборонных ведомств обсудили вопросы реализации мер относительно:

повышения доверия и транспарентности во время проведения военных учений вблизи государственной границы,

исключения возможных инцидентов и взаимного информирования о возникновении внештатных ситуаций.

Резников проинформировал белорусского коллегу о ходе командно-штабных учений "Метель-2022", подчеркнув, что они оборонные.

Обратите внимание! Александр Лукашенко ранее заявил, что никто воевать с Украиной не собирается. По его словам, "конфликт нужен только Западу".

Россия отводит войска

15 февраля Россия сообщила о завершении ряда военных учений. Утром 16 февраля минобороны России показало видео отвода военной техники Южного военного округа в места постоянной дислокации.

В то же время Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты пока не зафиксировали отвода войск России от украинских границ. Туда стянули 150 тысяч военных государства-агрессора.

Алексей Резников сообщил, что по состоянию на утро 16 февраля ситуация на границах Украины остается стабильной. Украинская разведка не видит ничего неожиданного.

В Украине ежегодно будут отмечать День единения: смотрите видео