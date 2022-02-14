Белорусский диктатор на этом не остановился и начал убеждать, что США и Европа хотят "повоевать чужими руками, чужими людьми". Он аргументировал свои догадки тем, что именно оттуда звучат предупреждения о возможном новом российском вторжении на украинскую территорию.

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Если бы мы планировали войну против Украины, совсем по-другому вели бы средства массовой информации. Потому что СМИ – это артподготовка современной войны,

– сказал Лукашенко.

К слову, ранее самопровозглашенный президент Беларуси насмешил украинцев высказываниями о том, что вооруженный конфликт между Украиной и Россией будет длиться всего 3 – 4 дня. Однако белорусский диктатор, вероятно, окончательно потерял связь с реальностью, ведь война длится уже 8 лет.

Россия стянула войска в Беларусь

Представители Conflict Intelligence Team, которая занимается расследованием военных конфликтов, сообщили, что российскую технику заметили в 200 километрах к северу от столицы Украины.

Россия перебрасывает в Беларусь военную технику: танки, бронеавтомобили, боевые машины пехоты.

В украинском Министерстве обороны считают, что российские войска в Беларуси похожи на оккупационные. Там говорят, что, прежде всего, эти силы угрожают Минску, а не Украине.

Недавно Москва отправила на полигон в Брестской области дивизион ЗРК С-400 "Триумф".

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