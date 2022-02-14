Лукашенко заявил, что учения Беларусь проводит, чтобы определить, "где держать небольшое количество войск".
К теме Российско-белорусские учения и угроза вторжения: может ли Лукашенко напасть на Украину
Лукашенко просил Путина
Белорусский политик рассказал, что встретился с президентом России Владимиром Путиным и предложил провести совместные учения. Лукашенко упомянул об общем ПВО, C-400, "Искандерах" и другой технике, которую Минску поставляет Москва.
Он согласился, говорит: "Хорошо, мы подключимся". Подключились. Так почему кричат, что мы здесь против Украины что-то создаем. То есть совсем другой фон,
– убеждает Лукашенко.
Он добавил, что, несмотря на масштабные учения, хочет сохранить с украинцами хорошие отношения.
Что известно о белорусско-российских учениях
- Беларусь вместе с Россией проводят совместные военные учения "Союзная решительность". Они продлятся до 20 февраля.
- Россия утверждает, что во время учений отрабатывают задачи относительно прекращения и отражения внешней агрессии во время ведения оборонной операции, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.
- Маневры отрабатывают на территории Беларуси. Привлекли ряд полигонов: Домановский, Гожский, Обуз-Лесневский, Брестский и Осиповичский, а также аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.
Важно – накопление войск России в Крыму, Беларуси и под Курском продолжается | На эту минуту: