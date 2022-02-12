О том, существует ли угроза вторжения в Украину с территории Беларуси и что это могло бы означать для самопровозглашенного президента Александра Лукашенко – эксклюзивно сайта 24 канала рассказал директор Института мировой политики Евгений Магда.
Не пропустите Зачем Россия продолжает стягивать железо к украинской границе
Решится ли Лукашенко напасть на Украину
Евгений Магда пояснил, что у Украины и Беларуси 1084 километра общей границы. Однако есть еще один важный факт – рельеф местности в белорусском направлении существенно отличается от того, что на Донбассе.
Это значит, уточнил эксперт, что ожидать танковой атаки с территории Беларуси не приходится.
Разве что там окажутся российские военные в достаточном количестве, которых оперативно переоденут в белорусскую форму. При таких условиях, неутешительное развитие событий теоретически возможно. Однако его реализация будет означать окончательный крах легитимности руководителя белорусских земель,
– подчеркнул специалист.
По его словам, "военная агрессия против Украины станет внешнеполитической смертью для Лукашенко".
Наступление на Украину со стороны Беларуси станет внешнеполитической смертью для Лукашенко / Фото Getty Images
Читайте Финляндизация 2.0: в какую ловушку Россия хочет затянуть Украину
Белорусы не имеют желания бросаться в бой
Надо понимать, что белорусские войска сами по себе не способны эффективно воевать. За 30 лет существования тамошняя армия ни разу по-настоящему не воевала. За исключением одной роты, тренированной специально для выполнения миротворческих функций,
– пояснил Евгений Магда.
Он добавил, что "лично белорусы не горят желанием по первой же команде бросаться в бой".
Где разместили российские войска в Беларуси / Фото Минобороны России
Последние новости о российско-белорусских учениях:
- Россия заявила о блокаде Черного и Азовского морей для Украины. Однако впоследствии передумала и отказалась от намерений.
- Украина обратилась к России с требованием объяснить военные учения у границ. Кремль должен предоставить Киеву точные районы проведения деятельности своих войск.
- Российский черноморский флот 12 февраля начал так называемые учения у побережья оккупированного украинского Крыма. В море вышли около 30 боевых кораблей для отработки задач обороны".
Путин 100% выстрелит, когда почувствует разбалансированность, – интервью Климкина: смотрите видео