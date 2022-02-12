О том, существует ли угроза вторжения в Украину с территории Беларуси и что это могло бы означать для самопровозглашенного президента Александра Лукашенко – эксклюзивно сайта 24 канала рассказал директор Института мировой политики Евгений Магда.

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Решится ли Лукашенко напасть на Украину

Евгений Магда пояснил, что у Украины и Беларуси 1084 километра общей границы. Однако есть еще один важный факт – рельеф местности в белорусском направлении существенно отличается от того, что на Донбассе.

Это значит, уточнил эксперт, что ожидать танковой атаки с территории Беларуси не приходится.

Разве что там окажутся российские военные в достаточном количестве, которых оперативно переоденут в белорусскую форму. При таких условиях, неутешительное развитие событий теоретически возможно. Однако его реализация будет означать окончательный крах легитимности руководителя белорусских земель,

– подчеркнул специалист.

По его словам, "военная агрессия против Украины станет внешнеполитической смертью для Лукашенко".

Наступление на Украину со стороны Беларуси станет внешнеполитической смертью для Лукашенко / Фото Getty Images

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Белорусы не имеют желания бросаться в бой

Надо понимать, что белорусские войска сами по себе не способны эффективно воевать. За 30 лет существования тамошняя армия ни разу по-настоящему не воевала. За исключением одной роты, тренированной специально для выполнения миротворческих функций,

– пояснил Евгений Магда.

Он добавил, что "лично белорусы не горят желанием по первой же команде бросаться в бой".

Где разместили российские войска в Беларуси / Фото Минобороны России

Обратите внимание! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. А международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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