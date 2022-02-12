К так называемым учениям страна-агрессор привлекла фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также корабли противоминной обороны. Всего это около 140 судов.

Заметьте В Ассоциации морских портов подтвердили, что Россия отменила перекрытие Азовского моря

К учениям привлекли 10 тысяч человек

В российском Минобороны утверждают, что эти учения являются частью подготовки тамошних войск согласно плану на январь – февраль 2022 года. Целью называют "защиту российских интересов в Мировом океане".

Однако, страна-оккупант убеждает, что такие учения будут проводить в акватории всех морей, омывающих берега России.

Кроме кораблей, Россия также привлекла к "учениям" авиацию и военнослужащих – 60 летательных аппаратов, 1 000 единиц военной техники и 10 тысяч человек. Сколько конкретно техники и военнослужащих приобщили к учениям на крымском побережье – Минобороны России не уточнило.

Блокирование Черного и Азовских морей: главное

Российские "учения" стали причиной блокирования акватории Черного и Азовского морей страной-агрессором. Об этом заявили 9 февраля.

В посольстве США в Украине заявили, что Россия ведет экономическую войну против Украины. Под видом военных учений страна-оккупанта ограничивает морской суверенитет Украины.

Во время встречи советников лидеров стран "нормандской четверки" Россия заявила, что не будет блокировать Черное и Азовское моря. Отмену блокирования подтвердили и в Госпогранслужбе.

Также эту информацию подтвердили и в Ассоциации морских портов Украины. Однако там отметили, что некоторые районы морей все-таки остаются заблокированными.

К теме предлагаем реакцию украинского МИД на блокирование Россией морей: смотрите видео