Несмотря на отмену перекрытия морей, действия России создают определенные трудности для движения судов в Черном море. Относительно этого в Ассоциации морских портов обещают предоставить дополнительные разъяснения.

Важно Украина требует от России информацию об учениях возле границ: у Кремля есть 2 суток на ответ

Некоторые районы морей до сих пор заблокированы

В Ассоциации морских портов отметили, что некоторые районы Азовского и Черного морей остаются заблокированными на время проведения так называемых российских учений. Как утверждает сторона страны-агрессора, эти учения продлятся до 13 февраля.

Отдельно определенные координатами районы Черного и Азовского морей перекрываются для проведения "мероприятий по боевой подготовке – стрельбы ракетные и артиллерийские, плаванию опасно". Указанные районы перекрывают так называемые рекомендуемые пути движения судов в морские порты Украины,

– говорится в заявлении.

Действия России блокируют рекомендуемые пути для судоходства. В Черном море кораблям нужно отклоняться от этих маршрутов, в обход зон проведения Россией так называемых учений.

Блокировка Азовского и Черного морей: главное

Страна-агрессор 9 февраля сообщила о закрытии районов Черного и Азовского морей на время своих учений.

В посольстве США в Украине заявили, что Россия ведет экономическую войну против Украины. Под видом военных учений страна-оккупант ограничивает морской суверенитет Украины.

Уже 11 февраля Россия сообщила, что не будет блокировать акватории Черного и Азовского морей. Это произошло во время встречи советников "нормандской четверки".

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что Украина имеет доступ ко всем своим морским портам.

К теме предлагаем сюжет о реакции МИД Украины на блокаду морей: смотрите видео