Попри скасування перекриття морів, дії Росії створюють певні труднощі для руху суден у Чорному морі. Щодо цього в Асоціації морських портів обіцяють надати додаткові роз'яснення.
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Деякі райони морів досі заблоковані
В Асоціації морських портів зазначили, що деякі райони Азовського та Чорного морів залишаються заблокованими на час проведення так званих російських навчань. Як стверджує сторона країни-агресорки, ці навчання триватимуть до 13 лютого.
Окремо визначені координатами райони Чорного та Азовського
– йдеться в заяві.
Дії Росії блокують рекомендовані шляхи для судноплавства. У Чорному морі кораблям потрібно відхилятися від цих маршрутів, в обхід зон проведення Росією так званих навчань.
Блокування Азовського та Чорного морів: головне
- Країна-агресорка 9 лютого повідомила про закриття районів Чорного та Азовського морів на час своїх навчань.
- У посольстві США в Україні заявили, що Росія веде економічну війну проти України. Під виглядом військових навчань країна-окупантка обмежує морський суверенітет України.
- Уже 11 лютого Росія повідомила, що не блокуватиме акваторії Чорного та Азовського морів. Це відбулося під час зустрічі радників "нормандської четвірки".
- Однак секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що Україна має доступ до всіх своїх морських портів.
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