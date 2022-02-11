Данілов зауважив, що водночас є певні застереження щодо проходу великих кораблів, які везуть нам вугілля, повідомляє 24 канал. Однак проблем наразі немає.
Зауважте РНБО ввела санкції проти телеканалу "НАШ"
У нас на сьогодні є вільний доступ до всіх портів, які є у нашій країні. Мовиться як про Азовське, так і про Чорне моря,
– запевнив Данілов.
США про дії Росії у морі
- Країна-агресорка 9 лютого повідомила про закриття районів Чорного та Азовського морів на час своїх навчань.
- У посольстві США в Україні заявили, що Росія веде економічну війну проти України. Під виглядом військових навчань країна-окупантка обмежує морський суверенітет України.
- Зокрема, у Штатах наголосили: Росія обмежує свободу судноплавства в Чорному та Азовському морях.
- Керівник проєкту в Інституті Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко заявив, що Росія, ймовірно, готує щось на кшталт "морської блокади" українських портів.
- Водночас 11 лютого сусідка повідомила, що не блокуватиме акваторії Чорного та Азовського морів. Це відбулося під час зустрічі радників "нормандської четвірки".
Брифінг Олексія Данілова після засідання РНБО: дивіться онлайн