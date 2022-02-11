Данилов отметил, что вместе с тем есть определенные оговорки относительно прохода больших кораблей, которые везут нам уголь. Однако проблем пока нет.

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У нас сегодня есть свободный доступ ко всем портам, которые есть в нашей стране. Речь как об Азовском, так и о Черном морях,

– заверил Данилов.

​США о действиях России в море

Страна-агрессор 9 февраля сообщила о закрытии районов Черного и Азовского морей на время своих учений.

В посольстве США в Украине заявили, что Россия ведет экономическую войну против Украины. Под видом военных учений страна-оккупант ограничивает морской суверенитет Украины.

В частности, в Штатах подчеркнули, что Россия ограничивает свободу судоходства в Черном и Азовском морях.

Руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко заявил, что Россия, вероятно, готовит что-то вроде "морской блокады" украинских портов.

В то же время, 11 февраля соседка сообщила, что не будет блокировать акватории Черного и Азовского морей. Это произошло во время встречи советников "нормандской четверки".

Брифинг Алексея Данилова после заседания СНБО: смотрите онлайн