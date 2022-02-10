Этой блокадой Россия препятствует морским перевозкам, необходимым украинской экономике. Такой вывод был сделан в посольстве США в Украине.
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Российская экономическая война против Украины продолжается,
– отметили в сообщении.
Россия хочет устроить морскую блокаду
Россия хочет закрыть районы Черного и Азовского морей с 13 по 19 февраля. Москва собирается сделать это под предлогом так называемых ракетных и артиллерийских "учений". Пути в украинские порты будут заблокированы полностью. При этом никаких коридоров для торговых судов не предусмотрено.
Российская морская блокада станет главным вопросом заседания СНБО, которое пройдет 11 февраля в Харькове. Алексей Данилов рассказал, что этот вопрос определили как безотлагательный.
Министр обороны Алексей Резинков заявил, что Украина ожидает ответ от европейских партнеров. МИД Украины проинформировали о решительном протесте.
Россия закрывает районы Черного и Азовского морей на время своих учений:
Текст поста посольства:
Российская экономическая война против Украины продолжается. Под предлогом военных учений Россия ограничивает морской суверенитет Украины, ограничивает свободу судоходства в Черном и Азовском морях и препятствует морским перевозкам, необходимым для экономики Украины.